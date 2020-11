S&P Global verso acquisizione IHS Markit: operazione da 44 mld di dollari, l'affare del 2020

Alessandra Caparello 30 novembre 2020 - 10:09

MILANO (Finanza.com)

S&P Global Inc. sta per concludere un accordo per l'acquisizione di IHS Markit creando così un peso massimo nel mercato sempre più competitivo dell'informazione finanziaria. Lo riporta oggi Reuters citando una persona vicina.L'accordo potrebbe essere annunciato già oggi e prevede che S&P pagherà circa 44 miliardi di dollari in azioni, secondo un rapporto del Wall Street Journal, mirando così a diventare il più grande affare del 2020. S&P Global e IHS non hanno risposto immediatamente alle richieste di commento di Reuters.