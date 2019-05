Ryanair: utili peggiori in quattro anni, titolo -5% anche per fattore Boeing

Laura Naka Antonelli 20 maggio 2019 - 13:25

MILANO (Finanza.com)

Giornata pesante in Borsa per la compagnia aerea irlandese Ryanair, che sconta la pubblicazione del bilancio dell'anno fiscale terminato lo scorso 31 marzo. I risultati hanno messo in evidenza un calo degli utili al livello più basso in quattro anni. Motivo: la competizione accesa nel settore delle compagnie aeree.Per la precisione, gli utili al netto delle tasse e di alcune voci di bilancio straordinarie sono scesi a 1,02 miliardi di euro, rispetto agli 1,45 miliardi di profitti dell'anno precedente.E' stato lo stesso AD Michael O'Leary a dare la colpa alla "guerra delle tariffe" che si sta combattendo nei cieli."Detto francamente, siamo in quel periodo in cui ci sarà una guerra delle tariffe...gli utili soffriranno per un anno o due, e credo che gli azionisti dovranno aspettarsi questo" scenario, ha detto il ceo, nel corso di una presentazione video.Il titolo Ryanair cede alle 13.20 quasi -4%, a quota 10,40 euro, ma è arrivato a perdere anche il 5%.Ryanair ha scontato anche il fattore Boeing: la sospensione dei voli dei jet 737 MAX, ha avvertito la compagnia aerea, eroderà infatti la sua redditività, nel corso di quest'anno, a causa dei costi più alti che sarà costretta a sostenere.