Russia: banca centrale taglia tassi al 4,25%, ma meno delle attese

Redazione Finanza 24 luglio 2020 - 14:08

MILANO (Finanza.com)

Russia in azione sui tassi. La banca centrale ha tagliato i tassi d'interesse al 4,25% dal precedente 4,5%, deludendo però le attese del mercato che si attendeva un taglio al 4 per cento. "Vediamo un altro taglio di 25 punti base probabilmente quest'anno, anche se non necessariamente durante il prossimo incontro", commenta Dmitry Dolgin, capo economista Russia di Ing.