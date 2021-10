Russia: banca centrale alza ancora tassi, costo denaro ora al 7,5%

Daniela La Cava 22 ottobre 2021 - 14:22

MILANO (Finanza.com)

La banca centrale russa torna in azione sui tassi di interesse. Nella riunione odierna l'istituto centrale russo ha alzato il tasso di interesse di riferimento di 75 punti base, portandolo dal 6,75 al 7,5 per cento. Il mercato si attendeva un rialzo dei tassi al 7 per cento. Ha inoltre ribadito la guidance per possibili ulteriori aumenti (ha utilizzato il plurale) in futuro.Gli economisti di Ing si attendono una ulteriore stretta di 25 punti base a dicembre. "Riteniamo che la decisione e la dichiarazione abbiano l'intento di inviare un segnale chiaro sulle priorità della politica monetaria in questo momento, e queste riguardano l'affrontare l'impennata dell'inflazione e le aspettative inflazionistiche", segnalano gli esperti della banca olandese.