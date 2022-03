Russia: Usa verso blocco oro banca centrale russa e sanzioni a 400 tra oligarchi e aziende

Laura Naka Antonelli 24 marzo 2022 - 14:32

MILANO (Finanza.com)

Gli Stati Uniti lanceranno ulteriori sanzioni contro oligarchi e aziende russi, bloccando al contempo l'oro della banca centrale della Russia. Lo riporta la Cnbc, citando quanto riportato da un funzionario senior dell'amministrazione di Joe Biden.A essere colpiti saranno 400 tra individui e aziende, inclusi più di 300 esponenti della Duma e oligarchi. Gli Stati Uniti si preparano anche "a erogare più di $1 miliardo di nuovi finanziamenti per gli aiuti umanitari, a favore di chi è stato colpito dalla guerra russa in Ucraina e dalle gravi conseguenze prodotte in tutto il mondo".