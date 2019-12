Russia: Ue proroga sanzioni economiche di sei mesi

Daniela La Cava 19 dicembre 2019 - 15:30

MILANO (Finanza.com)

Il consiglio europeo ha annunciato di avere prorogato di sei mesi (quindi fino al 31 luglio 2020) le sanzioni economiche riguardanti settori specifici dell'economia russa.La decisione, si legge nella nota di Bruxelles, fa seguito all'aggiornamento del presidente francese, Emmanuel Macron e della cancelliera, Angela Merkel, al Consiglio europeo dello scorso 12 dicembre in merito allo stato di attuazione degli accordi di Minsk, a cui è collegata la decisione di mantenere le sanzioni. Non essendo pienamente attuati gli accordi di Minsk, il consiglio ha adottato all'unanimità la decisione politica di rinnovare le sanzioni economiche nei confronti della Russia.Nella nota viene precisato che le misure riguardano i settori finanziario, dell'energia, della difesa e dei beni a duplice uso. Introdotte inizialmente per un anno il 31 luglio 2014 in risposta alle azioni della Russia volte a destabilizzare la situazione in Ucraina, queste misure sono state rafforzate nel settembre 2014.