Russia-Ucraina: Kiev emette bond di guerra, raccoglie $270 milioni. I dettagli dell'emissione

Laura Naka Antonelli 2 marzo 2022 - 07:01

MILANO (Finanza.com)

Il governo di Kiev ha raccolto 270 milioni di dollari emettendo nella giornata di ieri i war bonds, bond di guerra, mentre le sue città continuano a essere attaccate dalle forze russe."I ricavi (della vendita) dei bond verranno utilizzati per soddisfare i bisogni dell'esercito dell'Ucraina e per assicurare che le necessità finanziarie dello stato durante la guerra vengano soddisfatte in modo ininterrotto", si legge in un post su Twitter pubblicato dal ministero delle Finanze dell'Ucraina.Il ministero ha precisato che i bond hanno un rendimento pari all'11%, a fronte di una scadenza di un anno.L'Ucraina continua a cercare di raccogliere finanziamenti in modi diversi, anche attraverso le criptovalute, mentre la guerra con la Russia si intensifica.L'esercito ucraino ha reso noto che i paracadutisti militari russi sono atterrati nella città di Kharkiv. Oggi inizierà il secondo round di colloqui tra la delegazione ucraina e quella russa in Bielorussia, nella speranza di arrivare a un accordo che fermi il massacro in Ucraina.