Rolls Royce rinuncia a guidance 2020 e pagamento diviendi

6 aprile 2020

Rolls Royce pronta a rinunciare alla sua guidance 2020 e a sospendere il pagamento dei dividendi a causa della pandemia di Covid-19, come ha riferito il Financial Times.La società quotata al FTSE 100 spera anche di ottenere prestiti per oltre 1 miliardo di sterline per sostenere la sua liquidità, che alla fine del 2019 era vicina ai 7 miliardi di sterline. Rolls-Royce ha invece sottolineato che le prestazioni nel settore della difesa rimangono in linea con le aspettative.