Revolut lancia la Web App per i suoi 13 milioni di clienti: accesso al conto anche tramite broswer

Alessandra Caparello 2 dicembre 2020 - 11:09

MILANO (Finanza.com)

Revolut lancia oggi la sua Web App per i 13 milioni di clienti nell’Area Economica Europea (EEA), Australia, Canada, Singapore, Svizzera, Giappone e Stati Uniti. Da oggi quindi sarà in possibile accedere in tutta sicurezza al conto tramite browser dal computer o da un portatile, in aggiunta all’app per smartphone.Nel caso in cui un cliente abbia perso il telefono o la carta, si legge nella nota, gli siano stati rubati o preferisca semplicemente accedere all’account dal computer, la Web App di Revolut offre la flessibilità e la sicurezza necessarie per la gestione del denaro.I clienti possono accedere alla Web App protetti dall’identificazione a due fattori (2FA) per ottenere una panoramica completa dell’account Revolut, dello storico transazioni e delle carte. Possono anche abilitare e disabilitare le carte, bloccare e sbloccare il PIN e personalizzare tutte le impostazioni di sicurezza con pochi clic.Attraverso la Web App di Revolut sarà inoltre possibile ricaricare il conto tramite bonifico, carta di debito o di credito, oltre a Apple Pay (utilizzando Safari). In caso di domande o problemi, i clienti potranno anche contattare gli agenti del supporto tramite web chat e accedere alle domande frequenti. Nik Storonsky, CEO e fondatore di Revolut, afferma: “L’accesso tramite browser è stato molto richiesto dai nostri clienti, siamo quindi felici di aver creato una web app sicura e comoda che tutti possono usare quando ne hanno bisogno. I nostri clienti potranno accedere al proprio denaro in qualsiasi luogo e momento, anche se non hanno con sé il proprio telefono o la carta, o semplicemente quando preferiscono accedere da computer. È fantastico avere la convenienza e la flessibilità di un’opzione aggiuntiva”.