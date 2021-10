RBA, banca centrale Australia conferma tassi e acquisti titoli di stato fino a febbraio 2022

Laura Naka Antonelli 5 ottobre 2021 - 06:54

MILANO (Finanza.com)

La RBA, Reserve Bank of Australia, banca centrale dell'Australia, ha lasciato i tassi principali di riferimento invariati allo 0,10%, confermando allo 0,10% il target dei rendimenti dei titoli di stato a tre anni.L'istituto ha confermato anche il programma di acquisto di titoli di stato, che andrà avanti al ritmo di $4 miliardi la settimana almeno fino alla metà di febbraio del 2022.Il governatore Philip Lowe ha dichiarato in un comunicato che l'RBA prevede un recupero veloce del mercato del lavoro e in generale dell'economia australiana, una volta che termineranno le misure di lockdown anti-Covid, visto che i dati "suggeriscono che molte aziende stanno cercando di assumere lavoratori, in vista dell'atteso reopening di ottobre e novembre".Lowe ha anche detto di non essere preoccupato di una eventuale fiammata dell'inflazione, sottolineando che le pressioni sui prezzi e i salari rimangono "contenute".