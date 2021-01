Prysmian Group: in Finlandia il primo stabilimento a zero emissioni nette

Alessandra Caparello 25 gennaio 2021 - 12:29

MILANO (Finanza.com)

Sarà più green lo stabilimento finlandese di Pikkala di Prysmian Group, leader mondiale nel settore dei sistemi in cavo per l’energia e le telecomunicazioni che produce cavi sottomarini ad alta e media tensione.Il 100% dell’energia utilizzata presso lo stabilimento di Pikkala – che produce cavi terrestri e sottomarini ad alta, media e bassa tensione per la transizione energetica ed è uno dei tre stabilimenti europei di Prysmian Group a produrre cavi sottomarini, insieme ad Arco Felice (Napoli) e Drammen (Norvegia) - sarà ottenuto da fonti rinnovabili certificate. “Stiamo accelerando il nostro impegno verso la de-carbonizzazione” ha dichiarato Andrea Pirondini, Chief Operating Officer. “Puntiamo a definire target science-based per ridurre le emissioni di CO2 e misureremo anche le emissioni della supply chain (Scope 3), oltre a quelle prodotte direttamente dal Gruppo. Allo stesso tempo intendiamo implementare nei nostri stabilimenti nuovi sistemi di energia circolare, come quello di Pikkala”.