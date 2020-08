Prove di disgelo Usa-Cina: telefonata Hu-Lighthizer-Mnuchin su accordo commerciale Fase 1

Laura Naka Antonelli 25 agosto 2020 - 07:45

MILANO (Finanza.com)

Il vicepremier cinese Liu He ha sentito telefonicamente il rappresentante del commercio Usa Robert Lighthizer e il segretario al Tesoro americano Steven Mnuchin, per rendere operativo l'accordo commerciale sulla Fase 1 siglato tra i rispettivi paesi lo scorso 15 gennaio. E' quanto emerge dai comunicati diramati dalle autorità governative di Stati Uniti e Cina."Le controparti hanno affrontato i passi che la Cina ha compiuto per apportare quelle modifiche strutturali, decise con l'accordo, che garantiranno una maggiore protezione dei diritti della proprietà intellettuale, che rimuoveranno gli ostacoli alle società americane nei settori dei servizi finanziari e dell'agricoltura, eliminando anche il trasferimento forzato di tecnologie", si legge nel comunicato diramato dall' Office of the U.S. Trade Representative.Ancora, nel comunicato pubblicato congiuntamente dall'Ufficio di rappresentanza del commercio Usa e dal dipartimento del Tesoro Usa si legge che "entrambe le controparti hanno rilevato la presenza di progressi e si impegnano ad adottarele misure necessarie per garantire il successo dell'accordo commerciale. Le parti hanno discusso un significativo aumento degli acquisti di prodotti americani ma anche gli interventi necessari, in futuro, per rendere esecutivo l'accordo".