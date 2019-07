Pil Cina a minimo in 27 anni, Trump su Twitter: 'I nostri dazi stanno facendo fuggire migliaia aziende'

Laura Naka Antonelli 15 luglio 2019 - 15:33

MILANO (Finanza.com)

Donald Trump esulta alla notizia del Pil cinese, che nel secondo trimestre ha riportato l'espansione più bassa in 27 anni, crescendo del 6,2%, al tasso minimo dal 1992."Nel secondo trimestre la crescita della Cina è stata la più lenta in più di 27 anni - si legge nel suo tweet - I dazi degli Stati Uniti stanno avendo un grande effetto su quelle società che vogliono lasciare la Cina in favore di economie dove le tariffe non sono in vigore. Migliaia di aziende stanno lasciando (la Cina). Questo è il motivo per cui la Cina vuole concludere un accordo (commerciale) con gli Usa".