Petrolio stabile, in attesa di più chiarezza su produzione dopo tensioni Opec+

Daniela La Cava 5 luglio 2021 - 11:05

MILANO (Finanza.com)

Le quotazioni del petrolio restano stabili in avvio di settimana, in attesa di maggiore chiarezza sulla produzione a seguito delle tensioni all'interno dell'Opec+. "L'inaspettato scontro tra Arabia Saudita ed Emirati Arabi Uniti lascia sconcertati gli investitori nonostante sentiment altrimenti rialzista per il petrolio", sottolinea Pierre Veyret analista tecnico di ActivTrades, secondo il quale è probabile che nelle prossime ore si assisterà a un aumento della volatilità del mercato poiché la prossima riunione dell'Opec+ incombe oggi e una svolta nelle discussioni potrebbe persino innescare un movimento dei prezzi molto più direzionale.Nel frattempo, a livello tecnico, il mercato rimane all'interno del suo canale rialzista di medio termine, scambiando sopra 74,50 dollari al barile con obiettivi al rialzo a 75,40 dollari, 75,85 dollari e 76,35 dollari mentre i livelli di supporto più vicini sono a 74 dollari e 73,40 dollari.