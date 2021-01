Petrolio: lockdown da Covid-19, l'AIE taglia stime domanda globale 2021

Laura Naka Antonelli 19 gennaio 2021 - 10:25

MILANO (Finanza.com)

L'agenzia internazionale dell'energia AIE ha rivisto al ribasso l'outlook sulla domanda globale di petrolio, a causa delle continue misure di restrizione e lockdown lanciate dai paesi di tutto il mondo per contrastare i contagi da Covid-19.L'AIE stima ora una ripresa della domanda di 5,5 milioni di barili al giorno, a 96,6 milioni, nel corso di quest'anno, in flessione di 0,3 milioni di barili al giorno rispetto all'outlook del mese precedente.Da segnalare che la domanda globale di petrolio ha sofferto nel 2020 un collasso senza precedenti, pari a 8,8 milioni di barili al giorno."La distribuzione dei vaccini in tutto il mondo sta mettendo i fondamentali in una traiettoria più forte per l'anno (2021), con la domanda e l'offerta che tornano a crescere dopo il collasso senza precedenti del 2020 - si legge nel comunicato dell'AIE - Tuttavia, ci vorrà più tempo affinché la domanda di petrolio recuperi del tutto, visto che i nuovi lockdown introdotti in alcuni paesi stanno pesando sulle vendite di carburante".Il contratto sul WTI scambiato a New York rimane al momento positivo, in rialzo dello 0,11% a $52,42 al barile, mentre il Brent sale dello 0,86% a $55,22 al barile.