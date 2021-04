Petrolio in rally nonostante Opec+: raggiunto accordo per ritiro graduale tagli all'offerta

Laura Naka Antonelli 2 aprile 2021 - 08:35

MILANO (Finanza.com)

Rally per i prezzi del petrolio nonostante l'annuncio dell'Opec +, alleanza tra paesi Opec e non Opec come la Russia: il contratto WTI scambiato a New York balza del 3,52% a $61,24 al barile, mentre il Brent fa +3,04% a $64,65 al barile.L'Opec + ha raggiunto un accordo per iniziare a ritirare gradualmente i tagli all'offerta, lanciati a partire dall'anno scorso, nel pieno dell'emergenza della pandemia, per sostenere le quotazioni del petrolio crude.A partire dal mese di maggio, un'offerta aggiuntiva di 350.000 barili al giorno tornerà sul mercato, con altri 350.000 barili al giorno che arriveranno a giugno.La produzione di luglio sarà poi aumentata di 450.000 barili al giorno a iniziare da luglio.