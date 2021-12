Petrolio: WTI e Brent scivolano fino a -5%, si teme contrazione domanda con lockdown da Omicron

Laura Naka Antonelli 20 dicembre 2021 - 15:00

MILANO (Finanza.com)

Tonfo dei prezzi del petrolio, con il contratto WTI che è arrivato a crollare nelle ore precedenti di quasi il 5% e il Brent che è arretrato di oltre il 4%.Alle 15 circa ora italiana, il WTI cede il 4,32% a $67,80 al barile, mentre il Brent perde il 3,52% a $70,93 al barile.In una sessione caratterizzata dalla forte avversione al rischio, i futures sul petrolio scontano, così come l'azionario globale, la prospettiva di nuovi lockdown nel mondo, a causa della veloce diffusione della variante Omicron.Con l'imposizione di misure di restrizione - limitazioni ai movimenti, più smart working che presenze in ufficio, chiusura di ristoranti e bar e dunque spese per consumi minori, meno viaggi e turismo - si teme dunque una nuova contrazione della domanda di petrolio e di commodities.