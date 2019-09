Petrolio, Opec lima le previsioni di crescita della domanda di greggio per il 2019 e il 2020

Alessandra Caparello 11 settembre 2019 - 17:31

MILANO (Finanza.com)

La domanda mondiale di petrolio nel 2019 dovrebbe crescere di 1,02 milioni di barili al giorno (mbd), a -0,08 mbd rispetto della precedente stima. Queste le nuove previsioni redatte dall’Opec secondo cui per il prossimo anno, nel 2020, la domanda sarà di 1,08 mbd, anche in tal caso al ribasso di 0,06 mbd rispetto alla stima precedente.Un calo che, dice l’organizzazione dei paesi esportatori di petrolio, può essere attribuito a dati più deboli del previsto relativi al primo semestre del 2019. “Considerate le previsioni di crescita economica globale, la domanda (crescita) di petrolio dovrebbe aggirarsi intorno all'1 milione di barili al giorno nel 2019 e 2020. Tuttavia, dovrebbe essere superata dalla forte crescita dell'offerta non Opep", sottolinea l'organizzazione nel suo Monthly Oil Market Report.