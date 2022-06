Petrolio: Arabia Saudita pronta ad aumento significativo offerta in caso forte calo produzione Russia

Prezzi del petrolio in forte calo dopo le indiscrezioni riportate dal Financial Times, secondo cui l’Arabia Saudita sarebbe pronta ad aumentare la propria offerta di petrolio nel caso in cui la produzione di oil della Russia dovesse scendere in modo significativo, sulla scia delle sanzioni imposte contro Mosca a causa dell’invasione dell’Ucraina.

Le quotazioni hanno ora limitato le perdite, ma erano arrivate a cedere il 3%. I prezzi del Brent e del WTI sono in ribasso del 2%, rispettivamente a $114 e $113 circa al barile.