Petrolio, Arabia Saudita e Russia tracciano la strada dell'Opec (analisti)

Daniela La Cava 10 giugno 2019 - 15:40

MILANO (Finanza.com)

"Gli incontri a Mosca tra il ministro saudita dell'Energia, Khalid Al-Falih, e il suo omologo russo Alexander Novak confermano che sia il più grande membro dell'Opec che il suo corrispettivo non-OPEC sono pronti a prorogare i tagli produttivi stabiliti all'inizio di quest'anno, in scadenza alla fine del mese", commenta Nitesh Shah, direttore della ricerca di WisdomTree aggiungendo che "non è chiaro se i tagli saranno pienamente estesi, ma oggi (10 giugno 2019) Al Falih ha detto che Arabia Saudita e Russia hanno posizioni simili sul petrolio". Il ministro saudita ha dichiarato che avrebbe preferito non prolungare i tagli all’offerta, ma con il potenziale indebolimento della domanda causato dalle guerre commerciali globali, non vuole che il gruppo aumenti la produzione per controbilanciare il declino delle produzioni di Venezuela, Iran e Libia (tre membri dell’Opec esenti dai tagli).L'incontro tra l'Opec e i paesi non Opec è previsto per il 25 e 26 giugno. Shah ricorda come storicamente la Russia e l'Arabia Saudita stabiliscono la loro posizione prima del resto del gruppo, indicando così la strada al cartello petrolifero. Sia Al-Falih che Novak dovrebbero essere presenti alla riunione del G-20 che si terrà a Osaka il 28 giugno. "Con la speranza che in quell'occasione si faccia maggiore chiarezza sul commercio globale, le due superpotenze petrolifere avranno un'ulteriore opportunità di calibrare le loro posizioni, contribuendo ancora una volta a definire la futura rotta politica per l'Opec+", conclude l'esperto di WisdomTree.