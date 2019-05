Parla il presidente di Huawei Italia: 'dibattito senza fondamento, problema geopolitico' (Il Sole 24 Ore)

Laura Naka Antonelli 21 maggio 2019 - 07:39

MILANO (Finanza.com)

«Stiamo assistendo a un dibattito basato su assunti senza fondamento». Così, in un'intervista rilasciata al Sole 24 Ore, il presidente di Huawei Italia Luigi De Vecchis commenta la guerra lanciata dagli Stati Uniti di Donald Trump contro il colosso cinese delle infrastrutture per le tlc.Il dibattito, spiega de Vecchis, è piuttosto «di natura geopolitica». E il prezzo da pagare rischia di essere «il ritardo nella digitalizzazione dell'Europa e dell'Italia»."Il braccio di ferro geopolitico - sottolinea il manager - avrà ripercussioni su tutta l'Europa. Perché porterà ritardi nella realizzazione delle reti e nella digitalizzazione. C'è una legge sulla Golden Power appunto per disciplinare la sicurezza die prodotti sulla base del Cybersecurity Act europeo. La si applichi. L'importante è non ritardare le risposte ai processi di notifica. Altrimenti ci sarebbe una discriminazione di fatto".Il presidente di Huawei Italia sottolinea anche "un aspetto importante e trascurato", ovvero che "le reti 5G si basano su una forte interconnessione con quelle 4G"."Allora - fa notare - occorrerebbe cambiare anche quelle che abbiamo realizzato fra queste ultime. Lo si vuole davvero? Perché i maggiori costi e i ritardi sarebbero inevitabili. E senza motivo".