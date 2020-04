Ocse: ridurre la vulnerabilità alle malattie migliorando l'ambiente. Governi avviino ripresa verde

Alessandra Caparello 23 aprile 2020 - 09:18

MILANO (Finanza.com)

Ridurre la vulnerabilità delle comunità alle pandemie migliorando l’ambiente in cui si vive attraverso aria e acqua più pulite, migliori servizi igienici e la protezione della biodiversità. Così mette nero su bianco un documento redatto dall’Ocse in cui si sottolinea come i governi hanno l'opportunità unica di costruire una ripresa verde che non solo fornisce reddito e posti di lavoro, ma costruisca la resilienza, migliori il benessere e proteggae l'ambiente in modo che quando la prossima crisi colpirà, il mondo sarà pronto."Non eravamo preparati alla crisi di Covid-19, e siamo ancora meno preparati alle conseguenze incombenti delle sfide in corso e del loro peggioramento, come il cambiamento climatico, il crollo della biodiversità, l'inquinamento atmosferico che riduce la vita e l'acidificazione degli oceani", ha detto il segretario generale dell'OCSE Angel Gurría in una dichiarazione per celebrare la Giornata della Terra. “Mentre i governi pianificano come aiutare le economie a riprendersi dalla pandemia di Covid 19, i pacchetti di stimolo devono essere allineati con politiche ambiziose per affrontare il cambiamento climatico e i danni ambientali", ha continuato Gurrìa. "Dobbiamo smettere di costruire nuove infrastrutture e capitali che blocchino i sistemi ad alta intensità di carbonio che minano gli obiettivi climatici a lungo termine".