Ocse: Pil Canada -2,6%, Germania -2,2%, UK -2% in I trimestre 2020

Laura Naka Antonelli 26 maggio 2020 - 12:30

MILANO (Finanza.com)

"Caduta significativa del Pil anche per Canada, Germania e Regno Unito, rispettivaente pari a -2,6%, -2,2%, e -2% contro il +0,1%, -0,1% e variazione nulla del trimestre precedente". E' quanto si legge nell'outlook trimestrale sull'economia dell'Ocse, appena diffuso. Outlook che conferma come la crisi del coronavirus abbia zavorrato le economie dell'area Ocse. Recessione tecnica, dunque, per la Germania, con due trimestri consecutivi di crescita negativa del Pil.