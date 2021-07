Nuovo giro di vite della Cina contro il mondo cripto. Bitcoin attorno a $34.000

Laura Naka Antonelli 7 luglio 2021 - 07:29

MILANO (Finanza.com)

Nuovo giro di vite sul mondo cripto da parte della Cina. La banca centrale cinese People's Bank of China ha auspicato nella giornata di ieri, martedì 6 luglio, la chiusura di una società "sospettata di fornire servizi di software per le transazioni di monete virtuali". E' quanto si legge nel comunicato diramato dall'istituzione, che ha avvertito anche le società, in generale, a non fornire servizi legati alle criptovalute, inclusi quelli di marketing.La Cina continua la sua crociata contro il mondo delle valute digitali. I prezzi del Bitcoin sono piatti attorno a $34.767. Nell'ultima settimana, i prezzi del Bitcoin sono scesi del 6% circa.