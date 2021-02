Nuova fiammata Bitcoin, prezzi volano a record oltre $51.000. JP Morgan lancia l'attenti

Laura Naka Antonelli 17 febbraio 2021 - 12:47

MILANO (Finanza.com)

Nuova fiammata del Bitcoin, con i prezzi che hanno superato anche la soglia di $51.000 per la prima volta nella loro storia. Il valore della criptovaluta numero uno al mondo ha testato il record storico di $51.715, stando ai dati di Coin Metrics. Cautela da parte degli strategist di JP Morgan che, in una nota delle ultime ore, hanno scritto che, a meno che la volatilità dell'asset non inizi a diminuire, i suoi valori "appaiono insostenibili".