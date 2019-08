Nuova Zelanda: banca centrale taglia tassi invariati all'1%, più del previsto

Daniela La Cava 7 agosto 2019 - 08:41

MILANO (Finanza.com)

La banca centrale della Nuova Zelanda - RBNZ (Reserve Bank of New Zealand) ha annunciato di avere abbassato i tassi di interesse all'1% dal precedente 1,5 per cento. L'istituto ha tagliato il costo del denaro più previsto: il mercato si attendeva infatti un taglio di soli 25 punti base all'1,25 per cento.