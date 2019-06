Nuova Zelanda: banca centrale conferma tassi all'1,5%

Daniela La Cava 26 giugno 2019 - 08:18

MILANO (Finanza.com)

Nessuna sorpresa dalla banca centrale della Nuova Zelanda sul fronte tassi. La Reserve Bank of New Zealand (RBNZ) ha annunciato di avere lasciato invariati i tassi di interesse all'1,5%, confermando le attese della vigilia degli analisti. "Alla luce delle prospettive economiche globali più deboli e del rischio di una crescita interna moderata, è possibile che nel corso del tempo sia necessario un tasso più basso per continuare a raggiungere gli obiettivi", si legge nella nota dell'istituto.