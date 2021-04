Nuova Zelanda: banca centrale RBNZ lascia tassi invariati, disposta a ulteriori tagli in caso di bisogno

Laura Naka Antonelli 14 aprile 2021 - 06:56

MILANO (Finanza.com)

La banca centrale della Nuova Zelanda ha annunciato di aver lasciato invariati il tasso principale di riferimento allo 0,25%, rassicurando di essere pronta ad abbassare ulteriormente i tassi in caso di bisogno.La Reserve Bank of New Zealand (RBNZ) ha sottolineato che la politica monetaria attuale rimarrà in essere fino a quando i target sull'inflazione e sull'occupazione non saranno stati raggiunti, ovvero per un periodo prolungato di tempo.Il programma di acquisto di asset (LSAP) è stato lasciato invariato a $100 miliardi di dollari neozelandesi.