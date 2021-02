Nuova Zelanda: banca centrale RBNZ lascia tassi invariati

Laura Naka Antonelli 24 febbraio 2021 - 06:39

MILANO (Finanza.com)

La RBNZ (Reserve Bank of New Zealand) ha lasciato i tassi di interesse fermi allo 0,25%, indicando di rimanere pronta a fornire un ulteriore supporto monetario nel caso in cui dovesse rendersi necessario. La banca centrale della Nuova Zelanda ha lasciato invariati anche gli stimoli monetari che fornisce all'economia attraverso il programma LSAP ((large scale asset purchase programme-programma di acquisto di asset, praticamente un QE), al valore di 100 miliardi di dollari neozelandesi.La commissione ha concordato che la politica monetaria dovrà rimanere accomodante fino a quando il tasso di inflazione non raggiungerà in modo sostenuto il 2%.