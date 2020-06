Nuova Zelanda: Reserve Bank of New Zealand conferma tassi e QE

Laura Naka Antonelli 24 giugno 2020 - 07:07

MILANO (Finanza.com)

La Reserve Bank of New Zealand , banca centrale della Nuova Zelanda, ha annunciato di aver lasciato i principali tassi di riferimento invariati allo 0,25%. Lasciato invariato anche il programma di Quantitative easing, pari a 60 miliardi di dollari neozelandesi di acquisti di bond sovrani, bond emessi da agenzie di finanziamento locali e titoli di stato indicizzati all'inflazione.Dal comunicato emerge che "la grave crisi economica globale provocata dalla pandemia del COVID-19 persiste, traducendosi in un rallentamento dell'attività economica, dell'occupazione e dell'inflazione, sia all'estero che in Nuova Zelanda".Ancora, "l'apprezzamento del dollaro neozelandese ha messo sotto ulteriore pressione le esportazioni". La banca centrale è pronta a lanciare nuove misure di stimoli monetari, in caso di bisogno.