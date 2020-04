Netflix annuncia emissione obbligazioni senior unsecured per $1 miliardo, in dollari e in euro

Laura Naka Antonelli 22 aprile 2020 - 15:22

MILANO (Finanza.com)

Netflix ha annunciato l'emissione di debito per un valore di 1 miliardo di dollari, in dollari e in euro. Le obbligazioni senior non garantite saranno offerte alla platea degli investitori istituzionali. Il tasso di interesse e la data di scadenza saranno determinati dall'esito delle trattative con gli acquirenti. Netflix ha intenzione di utilizzare i proventi dell'emissione per perseguire obiettivi societari, come l'acquisizione, la produzione e lo sviluppo di nuovi contenuti, e per il finanziamento delle spese in conto capitale e del capitale di esercizio. Stando a quanto ricorda Marketwatch, il rating sul debito di Netflix è valutato Ba3 da Moody's Investors Service e BB- da S&P Global Ratings, entrambi a un livello superiore a quello "junk" (spazzatura) di tre gradini. Il titolo Netflix è in ribasso dell'1% in premercato, all'indomani della pubblicazione del bilancio, dopo essere salito del 34,1% dall'inizio dell'anno fino alla sessione della vigilia, rispetto al calo del 15,3% dello S&P 500.