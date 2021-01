N26 : nel 2020 raggiunti due milioni di nuovi clienti. Rosso di circa 110 milioni di euro

Alessandra Caparello 28 gennaio 2021 - 10:58

MILANO (Finanza.com)

Sono due milioni i nuovi clienti acquisti nel 2020 dalla banca digitale N26 che chiude così l’anno a quota sette milioni di clienti in Europa e negli Stati Uniti. Nell'anno appena concluso la società ha visto i volumi delle transazioni raggiungere i massimi storici, pari a oltre 5,5 miliardi di euro mensili, e ha raccolto ulteriori capitali, portando il finanziamento totale a oltre 800 milioni di euro.Si registra comunque un rosso di circa 110 milioni di euro 2020 in Europa, comunque in calo del 33% rispetto ai 165 milioni di euro del 2019."Oggi più che mai, la digitalizzazione è fondamentale per il futuro dell'Europa, ma rappresenta anche una parte importante della nostra vita - ha detto Valentin Stalf, co-founder e CEO di N26 - Il nostro impegno quotidiano è volto a intercettare e rispondere efficacemente alle esigenze in continua evoluzione della clientela e continueremo lungo la strada dell'innovazione anche nel 2021, per rendere l'esperienza bancaria offerta da N26 sempre migliore".