Moody's: economia globale fragile in 2020, rischi recessione in Usa e Europa rimarranno elevati

Laura Naka Antonelli 19 novembre 2019 - 07:03

MILANO (Finanza.com)

Nel corso del prossimo anno, l'economia globale rimarrà fragile, e saranno soprattutto i rischi politici e geopolitici a esacerbare la lentezza della crescita. E' quanto prevede Moody's in un'analisi dedicata all'economia mondiale.La presenza di questi rischi, spiega l'agenzia di rating, ridurrà la capacità delle economie di rispondere agli shock. L'incertezza sul commercio, inoltre, continuerà a colpire la catena dell'offerta e a pesare sulle scelte di investimento.Nel complesso, l'economia globale rimarrà debole, condizionata anche dalla decelerazione del Pil negli Stati Uniti e in Cina. I rischi di recessione in Usa ed Europa rimarranno inoltre elevati.