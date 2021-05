Microsoft: divisione Cina firma contratto collaborazione con Hanshow per software in cloud settore retail

Laura Naka Antonelli 21 maggio 2021 - 07:32

MILANO (Finanza.com)

La divisione di Microsoft Cina ha raggiunto un accordo di collaborazione strategica con il gruppo cinese di retail tech Hanshow, al fine di sviluppare un software in cloud per gli operatori retail di tutto il mondo. Secondo i termini dell'accordo, Hanshow utilizzerà il software Office 365 di Microsoft come Word e Dynamics 365, sistema di gestione dei rapporti con i clienti in cloud. Così ha detto alla Cnbc Gao Bo, chief architect di Hanshow, dopo la cerimonia con cui è stato celebrato l'accordo.Bo ha precisato che le due società condivideranno le loro reti globali di clienti, lanciando congiuntamente un team di ricerca e di sviluppo. I clienti principali di Hanshow sono supermercati presenti in Cina ed Europa.Tra i servizi che questa società cinese offre, c'è anche una piattaforma cloud che permette ai retailer di vedere simultaneamente la temperatura di prodotti freschi dislocati nei magazzini in tutto il mondo.Fondata a Pechino dieci anni fa, Hanshow conta uffici in Germania, Francia, Olanda, Danimarca e Australia, stando a quanto riporta il suo sito; e ha appena aperto una filiale negli Stati Uniti.