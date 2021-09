Mercati emergenti, Credit Suisse alza rating a small overweight: positiva su borse India, Messico, Corea

Laura Naka Antonelli 8 settembre 2021 - 13:04

MILANO (Finanza.com)

Gli analisti di Credit Suisse hanno rivisto al rialzo il rating sull'azionario dei mercati emergenti ex Cina a small overweight. E' quanto emerge dal report sulla strategia dell'azionario globale "Global Equity Strategy"."I mercati emergenti beneficiano di un dollaro Usa più debole, dell'aumento delle aspettative di inflazione e degli indici Pmi della Cina che viaggiano ora vicini ai minimi (con la Cina che si avvicina a un ciclo di politiche accomodanti)".Gli strategist fanno notare che le valutazioni sia dell'equity che delle valute emergenti viaggiano ai valori vicini ai minimi degli ultimi 15 anni.Le scelte virano in particolare sull'azionario made in India ("overweight strutturale da tempo"), e sulle borse di Messico e Corea del Sud. Il rating sulla borsa di Taiwan è stato alzato a "overweight".