Meeting Opec+: confermato aumento di 400mila barili ad aprile

Redazione Finanza 2 marzo 2022 - 15:25

MILANO (Finanza.com)

Tutto come da attese al termine dell meeting odierno dell'Opec+. Rispettando le attese, il cartello dei produttori più gli alleati, tra cui la Russia, ha mantenuto la sua linea attuale: ha infatti confermato il suo programma di graduale aumento della produzione di greggio di 400mila barili al giorno in più ad aprile.Nel comunicato ufficiale si legge: "L'attuale volatilità non è causata da cambiamenti nei fondamentali di mercato ma dagli attuali sviluppi geopolitici". La prossima riunione è prevista per il prossimo 31 marzo.