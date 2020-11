Market mover: l'agenda macro di giovedì 19 novembre

Daniela La Cava 19 novembre 2020 - 07:34

Tra gli appuntamenti da cerchiare in rosso nel calendario di giovedì 19 novembre la riunione del Consiglio UE che si occuperà del tema della Brexit e del Covid. Nel corso della giornata si attendono le decisioni della banca centrale turca sui tassi. A livello macro in arrivo i sussidi settimanali alla disoccupazione per gli Usa, ma anche l'indice Philadelphia Fed. Oltreoceano si attende anche il leading Index e le vendite di case esistenti.