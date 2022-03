Macquarie Asset Management acquisisce in consorzio Reden Solar

Redazione Finanza 7 marzo 2022 - 08:20

MILANO (Finanza.com)

Macquarie Asset Management, in consorzio con British Columbia Investment Management Corporation (BCI) e MEAG, ha raggiunto un accordo per acquisire Reden Solar da InfraVia Capital Partners e Eurazeo per un enterprise value di 2,5 miliardi di euro. La transazione dovrebbe essere completata entro il terzo trimestre del 2022. Nel dettaglio, Macquarie Asset Management acquisirà una partecipazione in Reden Solar per conto di investitori istituzionali tramite Macquarie Global Infrastructure Fund e Macquarie Green Investment Group Renewable Energy Fund 2 (MGREF2). Reden Solar rappresenta il quarto investimento di MGREF2, che segue la recente acquisizione di Apex Energies Group in Francia.Reden Solar sviluppa, finanzia, costruisce e gestisce impianti solari in Europa e America Latina, con un portafoglio operativo di 762 MW e una pipeline di sviluppo di 15 GW. Con sede vicino Tolosa, Reden Solar ha una presenza consolidata in Francia e Spagna, suoi mercati principali, e ha recentemente ampliato la sua attività in Grecia e in Italia.