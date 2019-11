Lusso: LVMH rileverà Tiffany per $16,3 miliardi, annuncio atteso per oggi

Laura Naka Antonelli 25 novembre 2019 - 07:19

MILANO (Finanza.com)

LVMH ha raggiunto un accordo per acquistare la catena di gioielleria storica Tiffany & Co. per un valore di $135 per azione, o $16,3 miliardi, stando ad alcune fonti vicine al dossier.L'accordo potrebbe essere annunciato ufficialmente nella giornata di oggi. Le trattive in corso tra le due società attive nel mondo del lusso sono iniziate un mese fa circa.