Lagarde: "BCE risoluta a preservare la stabilità dei prezzi"

Alessandra Caparello 2 dicembre 2019 - 17:04

MILANO (Finanza.com)

La Bce è "risoluta" a ottemperare il suo mandato di preservare la stabilità dei prezzi, ha affermato il presidente della Banca centrale europea Christine Lagarde. “Questo impegno è vitale per la stabilità dell'economia dell'area euro e per il welfare dei suoi cittadini" ha continuato il numero uno della Banca centrale in audizione all’Europarlamento.Nel suo discorso l’ex numero uno dell’Fmi, ha precisato come il contesto di cambiamenti e le nuove sfide degli ultimi anni richiedono una "revisione della strategia" da parte della Bce, anche per "considerare come la nostra politica monetaria possa attuare al meglio il nostro mandato". “E uno degli aspetti di questa revisione sarà anche "il modo migliore di definire l'obiettivo di medio termine della politica monetaria" ha continuato.