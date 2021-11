La febbre non si ferma, Bitcoin ed Ethereum a nuovi record. Mercato criptovalute vale quasi $3 trilioni

Laura Naka Antonelli 9 novembre 2021 - 13:46

MILANO (Finanza.com)

Non si ferma la febbre per il Bitcoin e l'Ethereum, entrambi travolti da una nuova ondata di buy che porta i prezzi a testare nuovi record. Il Bitcoin, in particolare, ha superato nelle ultime ore la soglia di 68.000 dollari per la prima volta nella sua storia, balzando fino a $68.382,60 durante le contrattazioni delle borse asiatiche.L'Ether, il token della rete Ethereum, ha testato anch'esso un nuovo massimo storico, salendo fino a $4.823.95, secondo le rilevazioni di Coindesk.Da segnalare che i recenti acquisti sul mondo cripto hanno portato la capitalizzazione totale delle criptovalute a volare a quasi 3 trilioni di dollari, in crescita di $1 trilione soltanto nell'ultimo mese, stando ai dati raccolti da CoinMarketCap.