Israele annuncia quarta dose vaccino agli over 60, primo ministro Bennett: 'non sprecate il vostro tempo'

Laura Naka Antonelli 22 dicembre 2021 - 07:54

MILANO (Finanza.com)

Israele è pronta a somministrare la quarta dose dei vaccini anti Covid-19, a causa della veloce diffusione di Omicron e dopo aver comunicato il primo decesso legato alla variante.Il paese ha annunciato il lancio di un altro ciclo di vaccinazioni per l'inoculazione della quarta dose agli over 60, dopo la raccomandazione arrivata da una commissione del ministero della Salute, prontamente accolta dal primo ministro israeliano Naftali Bennett.Bennett ha parlato di una "grande notizia, che ci aiuterà a superare l'ondata Omicron che si sta diffondendo in tutto il mondo". "Il mio messaggio - ha detto Bennett - è di non sprecare il vostro tempo: vaccinatevi".