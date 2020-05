Israele: Banca centrale lascia tassi fermi allo 0,10%, rivede al rialzo stime Pil e inflazione 2020

Laura Naka Antonelli 26 maggio 2020 - 08:07

MILANO (Finanza.com)

La Banca centrale di Israele ha lasciato i tassi invariati allo 0,10%, sottolineando tutta l'intenzione di espandere l'utilizzo degli strumenti che ha a disposizione, e di aggiungerne eventualmente altri, nel caso in cui la crisi provocata dal coronavirus dovesse protrarsi.L'istituzione prevede comunque che, nel 2020, il Pil di Israele si contrarrà del 4,5%, meglio del -5,3% stimato in precedenza. La ripresa del Pil è stimata però per il 2021 al tasso del 6,8%, meno del +8,7% dell'outlook precedente.L'inflazione è attesa negativa, al ritmo di -0,5% quest'anno, rispetto al -0,8% precedente, per poi salire dello 0,7% nel 2021, rispetto al +0,9% precedentemente atteso.