Investimenti esteri diretti: nell'anno del Covid-19 Cina strappa primato agli Stati Uniti

Laura Naka Antonelli 25 gennaio 2021 - 06:57

MILANO (Finanza.com)

Nel 2020, gli investimenti esteri diretti in Cina si sono attestati a $163 miliardi, in misura maggiore rispetto a quelli che hanno interessato gli Stati Uniti, per un valore di $134 miliardi. E' quanto emerge da un'analisti stilata dalla United Nations Conference on Trade and Development. La Cina ha così strappato agli Usa il primo posto della classifica, nell'anno del Covid-19: nel 2019, gli Usa avevano ricevuto investimenti diretti per $251 miliardi, rispetto ai $140 miliardi ricevuti dalla Cina.