India: banca centrale taglia tassi al 5,40%, più del previsto

Daniela La Cava 7 agosto 2019 - 10:09

MILANO (Finanza.com)

La banca centrale indiana taglia i tassi di interesse, con una sforbiciata superiore alle attese. In particolare, la Reserve Bank of India (RBI) ha portato il costo del denaro al 5,4% dal precedente 5,75%, mentre il mercato si attendeva una discesa al 5,5 per cento.