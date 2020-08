Il dittatore Kim Jong-un in coma, la sorella Kim Yo-jong a capo della Corea del Nord

michele fanigliulo 24 agosto 2020 - 10:25

MILANO (Finanza.com)

Secondo indiscrezioni della stampa sudcoreana, il dittatore della Corea del Nord Kim Jong-un sarebbe in coma.A dirlo alla stampa della Corea del Sud sarebbe stato un collaboratore di Kim. La stessa fonte afferma che Kim mantiene ancora l'autorità assoluta ma stava già allentando il controllo diretto su alcuni settori, per ridurre i suoi livelli di stress. Alla sorella avrebbe dato l'incarico di dirigere gli affari generali dello stato, principalmente i rapporti con Stati Uniti e Corea del Sud.Secondo le fonti la reggenza spetterebbe alla sorella in attesa di capire l'evoluzione dello stato di salute di Kim.