Iberdrola: obiettivo emissioni zero in Europa entro il 2030

11 dicembre 2019

Il gruppo Iberdrola, specializzato nella produzione e distribuzione di energia da fonti rinnovabili, ha annunciato che il gruppo avrà emissioni praticamente nulle in Europa entro il 2030 e ha confermato l’impegno per raggiungere la global neutrality entro il 2050. Allo stato attuale, le emissioni di Iberdrola sono un quarto di quelle dei competitor europei.L’impegno alla riduzione è stato ribadito nel contesto del discorso nel Segretario Generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, durante il meeting “Caring for Climate” organizzato dal Global Compact alla COP25. Per raggiungere questo obiettivo, il gruppo che dal 2001 ha investito oltre 100 miliardi di dollari in energie rinnovabili, smart grid e storage, continuerà a destinare più di 10 miliardi di dollari all’anno allo sviluppo di queste attività.