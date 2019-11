Guerra commerciale: WTO approva tariffe cinesi contro $3,6 miliardi prodotti Usa

Laura Naka Antonelli 4 novembre 2019 - 06:54

MILANO (Finanza.com)

IlWTO, ovvero l'organizzazione mondiale del Commercio, ha approvato dazi cinesi, contro beni americani, per un valore di 3,6 miliardi di dollari. Pechino aveva chiesto inizialmente al WTO l'ok per infliggere $7 miliardi di tariffe punitive contro prodotti Usa. L'organizzazione ha ritenuto opportuno dare il via libera solo alla metà dell'importo richiesto. Si tratta di ogni caso del terzo ammontare più alto per cui il WTO, nella sua storia, ha concesso l'autorizzazione.