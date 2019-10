Guerra commerciale: Usa considerano proroga esenzione dazi su $34 mld prodotti cinesi

Laura Naka Antonelli 29 ottobre 2019 - 07:10

MILANO (Finanza.com)

Il dipartimento del Tesoro americano starebbe considerando l'opzione di estendere l'esclusione di dazi su $34 miliardi di beni importati dalla Cina. L'esenzione, accordata su 1.000 prodotti cinesi circa, scade nel mese di dicembre. Gli Stati Uniti di Donald Trump aprono alla concessione di una proroga, mentre proseguono le trattative con Pechino per scongiurare l'escalation della guerra commerciale tra le due potenze mondiali. L'annuncio della possibile proroga dell'esenzione delle tariffe è arrivato dall'Ufficio di Rappresentanza del Commercio Usa, ovvero dall' Office of the U.S. Trade Representative.