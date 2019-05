Guerra commerciale Usa-Cina, Global Times: 'Pechino potrebbe lanciare attacchi di precisione contro target vitali Usa'

Laura Naka Antonelli 13 maggio 2019 - 07:52

MILANO (Finanza.com)

Il Global Times- tabloid quotidiano cinese prodotto dal quotidiano ufficiale del Partito Comunista Cinese, il Quotidiano del Popolo -citando alcuni analisti intervistati sull'escalation della guerra commerciale Usa-Cina - scrive che la Cina potrebbe lanciare attacchi di precisione per colpire target cruciali dell'economia americana, e infliggere in questo modo danni sistemici, tali da costringere Washington a tornare al tavolo delle trattative.Il quotidiano aggiunge che gli "Stati Uniti premono per un accordo (commerciale) a discapito degli interessi cinesi". Interpellato anche l'ex ministro del commercio Wei Jianguo, che afferma che la "Cina potrebbe adottare ritorsioni per far capire agli Stati Uniti che non solo è capace di resistere a dazi doganali più alti, ma che è anche in grado di rispondere".